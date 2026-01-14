Александр Большунов примет участие на этапе Кубка России в Казани

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов примет участие в этапе Кубка России, который пройдёт в Казани.

«Александр Большунов сегодня должен приехать в Казань. Должен стартовать на этапе Кубка России», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам стартует в четверг, 15 января, и завершится в воскресенье, 18 января. В первый соревновательный день в Казани у мужчин запланирована гонка дистанцией 15 км свободным стилем с раздельным стартом.