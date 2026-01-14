Российская горнолыжница заняла третье место в супергиганте на турнире FIS

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла третье место в супергиганте на турнире Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Бишофсвизене (Германия).

Россиянка показала в своей попытке результат 55,94 секунды.

Победительницей соревнований стала представительница Финляндии Роса Похьолайнен (55,67 секунды). Второе место заняла немка Антониа Райшль (55,79).

Российские спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой FIS в нейтральном статусе. Плешковой нейтральный статус был предоставлен в декабре.