Сайт FIS указал российский флаг у горнолыжницы Плешковой

Сайт Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) указал российский флаг напротив имени российской горнолыжницы Юлии Плешковой в текстовой трансляции турнира FIS в германском Бишофсвизене.

Соревнования в супергиганте прошли в среду, Плешкова заняла третье место. В итоговом протоколе спортсменка указана как выступающая в нейтральном статусе. 17 декабря она получила нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой FIS.

Плешковой 28 лет, она является двукратной чемпионкой России. В 2022 году она участвовала в Олимпийских играх в Пекине, став 10-й в комбинации.