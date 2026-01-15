Губерниев пообещал сделать Большунову дорогой подарок

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал в своем Telegram-канале на первую победу лыжника Александра Большунова в нынешнем сезоне, пообещав подарить спортсмену Bentley.

© Газета.Ru

«Большунов выиграл. Так и должно быть. Сильнейший лыжник России и один из самых сильных в мире. Браво, Александр Большунов. Возглавлю ФЛГР — подарю Большунову Bentley», — написал Губерниев.

Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России. Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 22,2 секунды.

Второе место занял Егор Митрошин (+16,9), замкнул тройку сильнейших Иван Горбунов (+30,7).

Самым громким инцидентом с участием Большунова за последнее время стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.