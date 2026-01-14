Вяльбе рассказала о своих взаимоотношениях с Большуновым

Вяльбе – о Большунове: после инцидентов в публичном поле контакт у нас прервался
Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своих взаимоотношениях с российским лыжником Александром Большуновым.
«Будет ли Александр Большунов в Казани у меня нет информации, это надо у Юрия Викторовича (Бородавко – прим. «Чемпионата») спрашивать, а если и он не знает, тогда вопросы к Саше. После инцидентов, которые недавно были в публичном поле у нас контакт прервался, я не лезу к человеку, всё что нужно он знает, он планировал в Италию ехать тренироваться, делал визу, я не имею информации», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.