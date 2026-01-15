Российский ски-альпинист стал третьим на этапе Кубка мира

Многократный чемпион России по ски‑альпинизму Никита Филиппов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Куршевеле (Франция).

Россиянин финишировал в финале с результатом 2 минуты 46,2 секунды. Лучшим стал испанец Ориоль Кардона (2.41,6), второе место занял француз Тибо Ансельмет (+3,7). Филиппов завоевал первую медаль на этапах Кубка мира.

Россиянин выступил в Куршевеле в нейтральном статусе. В декабре спортсмен принял приглашение от Международного олимпийского комитета для участия в Олимпийских играх 2026 года.