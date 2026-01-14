Большунов планирует выступить на этапе Кубка России в Казани

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов планирует выступить на этапе ФосАгро Кубка России в Казани, заявил «Матч ТВ» старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила на пресс‑конференции, что не знает, примет ли участие в соревнованиях в Казани Большунов.

— Александр планирует выступать на этапе в Казани. Что касается готовности, то тут все вопросы к Александру. Все‑таки самочувствие спортсмена — это приватная зона. Пусть он сам отвечает, — сказал Бородавко «Матч ТВ».

Этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани пройдет с 15 по 18 января.

