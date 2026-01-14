Лыжница Фалеева долгое время не сможет соревноваться

Лыжница Анастасия Фалеева заболела, пропустит этап ФосАгро Кубка России в Казани и достаточно длительное время не сможет соревноваться, заявил «Матч ТВ» старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

© Федерация лыжных гонок России

Этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани пройдет с 15 по 18 января.

— Анастасия Фалеева заболела, находится сейчас в Москве и, скорее всего, достаточно длительное время не сможет соревноваться, — сказал Бородавко «Матч ТВ».

