Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе КМ

Женская сборная Норвегии по биатлону, в состав которой вошли Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркеэйде выиграла в эстафете на пятом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Рупольдинге (Германия). Спортсменки преодолели дистанцию за 1:07.06,2, потратив девять дополнительных патронов и не получив ни одного штрафного круга.

© Чемпионат.com

Вторыми финишировали итальянские биатлонистки, отставшие от победительниц на 0,9 секунды и потратившие четыре дополнительных патрона без штрафных кругов. Тройку призёров замкнула сборная Швеции с отставанием от первого места на 3,0 секунды и семью дополнительными патронами без единого штрафного круга.