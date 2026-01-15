Российские фристайлистки не прошли квалификацию на этапе Кубка мира

Россиянки Анастасия Таталина и Лана Прусакова не смогли отобраться в финал на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине слоупстайл, который проходит в Лаксе (Швейцария).

Таталина в лучшей из попыток показала результат 61,08 балла и заняла 13‑е место, Прусакова (49,40) — 21‑е. Первой стала двукратная олимпийская чемпионка китаянка Эйлин Гу (81,68).

В финал вышли десять лучших спортсменок по итогам квалификации. Медали будут разыграны 18 января.

Этап в Лаксе является отборочным соревнованием к Олимпийским играм‑2026 в Италии. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе.