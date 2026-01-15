Бородавко отреагировал на конфликт Большунова и Вяльбе

Юрий Бородавко, тренер трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ прокомментировал отсутствие контактов между Еленой Вяльбе и Александром Большуновым. Об этом сообщила глава федерации лыжных гонок России.

© ФЛГР

– Можете сказать почему Большунов не общается с Вяльбе?

– Нет.

– Между ними какой–то конфликт? Вы пытались их примирить?

– Я не собираюсь обсуждать околоспортивные страсти, которые здесь бушуют. Здесь нет вопроса про спорт, здесь нечего обсуждать. Для меня – это вообще неинтересно. Это проблема только для вас, журналистов. Меня интересует только спортивная составляющая.

Накануне стало известно, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, прервала контакты с российским лыжником Александром Большуновым.

Вяльбе сообщила на пресс–конференции, что не знает, будет ли стартовать Большунов на Кубке России в Казани, а также не в курсе его дальнейших планов.