Тренер сборной по лыжным гонкам не будет подавать заявку на нейтральный статус

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко не будет подавать документы на получение нейтрального статуса, так как является тренером по линии ЦСКА. Об этом он рассказал журналистам.

"Часть ребят подавали, часть не подавали. Я специально не уточнял, поскольку знал, какой будет ответ. Наши все спортсмены находятся в силовых структурах, поэтому подавай, не подавай, ответ будет один. Я не собираюсь подавать на нейтральный статус, потому что в свое время я был в рядах вооруженных сил и до сих пор являюсь тренером Алексея Червоткина по линии ЦСКА", - сказал Бородавко.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.