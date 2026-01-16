Российская сноубордистка примет участие в Кубке мира

Россиянка Кристина Пауль, выступающая в дисциплине "сноуборд-кросс", примет участие в этапе Кубка мира в Китае. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Нейтральный статус в этой дисциплине также получил Арсений Томин, однако, как сообщил Тихомиров, он не сможет выступить в Китае.

"Кристина участвует, а Арсений не имеет очков FIS (Международной федерации лыжного спорта и сноуборда - прим. ТАСС), к сожалению, поэтому не сможет выступить, так как после присвоения нейтрального статуса стартов перед Кубком мира не было по календарю FIS. Болеем за Кристину", - сказал Тихомиров.

Этап Кубка мира в Китае пройдет с 17 по 18 января. Он станет последним квалификационным к Олимпийским играм.