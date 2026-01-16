Объявлен победитель спринта на этапе Кубка России по биатлону

Двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Александр Логинов одержал победу в спринтерской гонке в рамках третьего этапа Альфа‑Банк Кубка России по биатлону в Демино (Ярославская область).

Логинов преодолел дистанцию 10 км за 22 минуты 3,3 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял Кирилл Бажин (0 промахов, отставание — 3,3 секунды), тройку лучших замкнул Роман Еремин (1 промах, +4,3 секунды).

Трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов стал 13‑м (2 промаха; +48,2 секунды), следом за ним в протоколе расположился Даниил Серохвостов (+55,9; 3).

Женский спринт на этапе Кубка России пройдет позднее в пятницу, начало — в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.