Россиянка выступит на этапе Кубка мира по фристайлу в США

Россиянка Иванова выступит на этапе Кубка мира по фристайлу в США

Россиянка Светлана Иванова выступит на этапе Кубка мира по фристайлу (дисциплина могул) в США. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фристайла России.

"Светлана Иванова выступит на этапе Кубка мира по могулу в США, который является одним из этапов олимпийского отбора", - рассказал собеседник ТАСС.

Этап Кубка мира по могулу пройдет 16 января в Уотервилл-Вэлли. Отбор на Олимпиаду завершится 18 января.

Ивановой 30 лет, она является победителем и призером всероссийских соревнований.

