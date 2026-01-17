Лыжники Терентьев и Баранова выиграли спринт на этапе Кубка России в Казани

Мужской спринт классическим стилем на этапе Кубка России в Казани выиграл Александр Терентьев, у женщин не было равных Алене Барановой.

В мужском финале Терентьев победил с результатом 2 минуты 56,40 секунды. Всего на 0,24 секунды он опередил ставшего вторым Сергея Ардашева. Замкнул тройку лучших Константин Тиунов, уступивший чемпиону 0,29 секунды.

Баранова в финале уверенно победила с результатом 3 минуты 22,77 секунды. Чуть менее трех секунд ей уступила Наталья Крамаренко, третье место заняла Елизавета Пантрина.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в финал выйти не смог. Он завершил выступление на стадии полуфинала.