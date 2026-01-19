Лыжник объяснил, чем отличаются условия на Кубке мира и Кубке России

Соревнования на Кубке мира по лыжным гонкам проводятся в условиях большей высоты и более быстрого снега, чем на Кубке России. Об этом ТАСС рассказал российский лыжник Сергей Волков.

Ранее Волков получил отказ в предоставлении нейтрального статуса. В декабре спортсмен некоторое время тренировался в Европе.