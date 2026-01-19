Тренер Бородавко: в FIS не хотят видеть российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не хочет видеть большое количество российских спортсменов на своих соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Ранее стало известно об отказе в предоставлении нейтрального статуса ряду ведущих российских лыжников.

"FIS является политизированной организацией, - сказал Бородавко. - Они не хотят видеть большое представительство России на своих соревнованиях. Допускаю, что в этом сезоне они уже больше никому не выдадут нейтральный статус".

В нынешнем сезоне получили нейтральный статус и выступают на международных соревнованиях Дарья Непряева и Савелий Коростелев.