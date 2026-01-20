Губерниев в очередной раз раскритиковал Вяльбе

Комментатор Дмитрий Губерниев вновь раскритиковал Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляет Елена Вяльбе.

Ранее Вяльбе предположила, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева будут единственными российскими лыжниками с нейтральным статусом перед Олимпиадой-2026. Однако позже допуск на международные старты получил также Никита Денисов.