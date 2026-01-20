Губерниев в очередной раз раскритиковал Вяльбе

Дмитрий Губерниев: «Федерация во главе с Вяльбе просто забила болт на развитие лыж в России, вообще ничего не происходит»
Комментатор Дмитрий Губерниев вновь раскритиковал Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляет Елена Вяльбе.
Ранее Вяльбе предположила, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева будут единственными российскими лыжниками с нейтральным статусом перед Олимпиадой-2026. Однако позже допуск на международные старты получил также Никита Денисов.
«Елена Валерьевна не ведает, что творит, она живет в какой-то параллельной реальности, где царит культ ее личности. Ко мне подходили люди, которые занимаются любительским лыжным спортом, марафонцы, рассказывали о своих проблемах. На местах вот в Омске просили отстоять лыжную школу. Федерация во главе с Вяльбе просто забила болт на развитие лыж в стране, вообще ничего не происходит. Люди пишут, что там стена, никому ничего не надо. Это первое. А второй момент заключается в том, что в ФЛГР не знают, что происходит на международной арене, отсюда и заявления Елены Валерьевны, что никому больше не дадут статус. Спортсмены сами подают заявки, а федерация не в курсе», – сказал Губерниев.
Шарипзянов набрал 1+1 в первом периоде с «Салаватом», продлив серию с очками до 7 матчей. У защитника «Авангарда» 48 очков в 44 играх сезона
Дмитрий Губерниев: «Федерация во главе с Вяльбе просто забила болт на развитие лыж в России, вообще ничего не происходит»
«Колорадо» внутри клуба обсуждал возможность приобретения Панарина (The Athletic)
Шарипзянов набрал 1+1 в первом периоде с «Салаватом», продлив серию с очками до 7 матчей. У защитника «Авангарда» 48 очков в 44 играх сезона
Дмитрий Губерниев: «Федерация во главе с Вяльбе просто забила болт на развитие лыж в России, вообще ничего не происходит»
«Колорадо» внутри клуба обсуждал возможность приобретения Панарина (The Athletic)