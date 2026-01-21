Губерниев отреагировал на новость о приглашении российских лыжников на ОИ

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о приглашении российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпийские игры — 2026.

«Коростелёв и Непряева должны были получить приглашение. Будем за них болеть на Олимпийских играх! Ребята вполне могут побороться за медали. Особенно Коростелёв, да и Непряева не пропадёт. Рад, что лыжные гонки увидит страна. Будем за них всячески болеть!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 9 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят в нескольких видах спорта.