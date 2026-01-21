Бородавко оценил перспективы российских лыжников на ОИ-2026

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил перспективы российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на предстоящих Олимпийских играх – 2026 в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

«Понятно, что каждый спортсмен, выходящий на старт на Олимпийских играх, претендует на золотую медаль. То, что они получили допуск, — уже здорово. Давайте подождём. Здесь трудно заранее делать какие-то предположения. Для наших ребят нет никаких ограничений касательно спорта. Они будут находиться в равных условиях со всеми. Туда прибудет наш тренерский штаб, сервис-бригада, что позволит более качественно подготовить лыжи. Со стороны федерации делается абсолютно всё, чтобы спортсмены ни в чём не нуждались и смогли показать максимальный результат», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.