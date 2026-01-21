Российская скелетонистка заняла четвертое место на этапе Кубка Европы

Российская скелетонистка Виктория Феттель стала четвертой на этапе Кубка Европы в Санкт‑Морице (Швейцария).

Победу одержала представительница Австрии Сара Баумгарнтер, которая в сумме двух попыток показала результат 2 минуты 20,96 секунды. Феттель уступила первому месту 1,02 секунды.

Еще одна россиянка Полина Тюрина заняла 11‑е место (+1,95). Алена Фролова стала 19‑й (+2,97), Полина Князева — 22‑й (+3,19).

Ранее в среду российский скелетонист Владислав Семенов завоевал золото на этапе Кубка Европы в Санкт‑Морице в соревнованиях мужчин.