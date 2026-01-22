Российские лыжники выступят на этапе Кубка мира в Швейцарии

В предстоящий уик-энд, 23-25 января, в швейцарском местечке Гомс состоится этап Кубка мира по лыжным гонкам. Это будет первое соревнование такого высокого ранга, на котором наши Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят не только как атлеты, выполнившие олимпийский квалификационный норматив, но и как уже получившие официальное приглашение участвовать в стартующих 6 февраля в Италии зимних Играх-2026.

© Maxim Thore/ Zuma\TASS

В программе швейцарского этапа - не имеющий к нам отношения пятничный командный спринт, субботний индивидуальный спринт и воскресный масс-старт 20 км. Личные гонки пройдут классическим стилем.

Савелий и Дарья начали участие в Кубке мира-2025/26 значительно позже основных соперников, россияне постепенно улучшают свои позиции в различных классификациях.