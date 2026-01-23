Объявлен победитель в квалификации спринта на Кубке России

Ардашев победил в квалификации спринта на Кубке России в Сыктывкаре, Большунов — 10-й
Лыжник Сергей Ардашев показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем в рамках седьмого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Сыктывкаре. Он преодолел дистанцию за 2.57,45.
Второе место занял Александр Бакуров, отставший от победителя квалификации на 0,61 секунды. Тройку лучших замкнул Александр Терентьев (+2,38). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал 10-е время (+4,09).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, 7-й этап, Сыктывкар. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация. Результаты:
- Сергей Ардашев — 2.57,45.
- Александр Бакуров — отставание 0,61.
- Александр Терентьев +2,38.
- Владислав Осипов +2,63.
- Тихон Кочергин +2,84.
Главное сейчас