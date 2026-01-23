Тренера по лыжам задержали по подозрению в домогательствах к ребенку

Тренера по лыжам в Татарстане задержали по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней в ходе спортивных сборов. Об этом сообщает «Mash на спорте».

© Газета.Ru

Инцидент произошел в конце декабря 2025 года, когда спортсменка находилась на сборах со своей секцией. По словам отца пострадавшей, тренер Марат Н. из зеленодольской спортшколы №4, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проник ночью в комнату к девочке и совершил противоправные действия. Утром школьница попыталась сообщить о случившемся своему наставнику — тренеру Коробовой А.Г., однако, по утверждению заявителя, та не приняла мер, сославшись на опьянение коллеги, а впоследствии стала угрожать девочке исключением из секции.

Подозреваемый пытался договориться с семьей, предлагая денежную компенсацию, и оправдывался тем, что ошибся комнатой. В настоящее время тренер задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело и проводится расследование. Пострадавшая девочка, считающаяся одной из перспективных лыжниц региона, была вынуждена покинуть секцию и теперь занимается индивидуально.

Директор зеленодольской спортшколы №4 Зарина Гайсина подтвердила, что тренер Марат Н. временно находится в административном отпуске, отметив, что за десять лет работы нареканий к нему ранее не поступало.