Баранова высказалась о сломанной лыже в четвертьфинале КР

Лыжница Алена Баранова в эфире «Матч ТВ» рассказала, что после падения в четвертьфинале классического спринта на этапе Кубка России просила у тренеров новую лыжу, но ей не предоставили снаряжение.

Баранова во время четвертьфинала классического спринта в рамках седьмого этапа ФосАгро Кубка России в Выльгорте (Республика Коми) запнулась и упала, в результате чего сломала левую лыжу. Спортсменке не смогли предоставить новое снаряжение, она сошла с дистанции.

— Я упала, сломала лыжу. Кричала тренерам: «Дайте лыжу». Понимала, что даже отставая, я догоню всех. Но ни у кого из тренеров не оказалось лыжи, что очень странно и непонятно.

— Почему упала, что случилось?

— Не знаю. Может, палку не так поставила. Но как сломалась лыжа? Это первый раз, не понимаю, как такое возможно.

— Что чувствуешь после этой ситуации?

— Неприятно. Сегодня я была очень хорошо готова и должна была показать другой результат, — сказала Баранова в эфире «Матч ТВ».

В прямом эфире соревнования смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.