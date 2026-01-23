Большунов вылетел в четвертьфинале спринта на Кубке России

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не смог квалифицироваться в число спортсменов, которые примут участие в полуфинальных забегах спринта классическим стилем на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Он остановился на стадии четвертьфинала.

Большунов финишировал третьим в своём четвертьфинале позади Сергея Ардашева (2.59,64) и Никиты Горбунова (2.59,68). Со временем 2.59,76 Александру не удалось пройти в полуфиналы в качестве лаки-лузера. Квалификацию Большунов прошёл с 10-м результатом.

Финальный забег на этапе в Сыктывкаре среди мужчин стартует в 14:53 по московскому времени.