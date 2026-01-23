Лыжник Терентьев рассказал, как на него повлияла новость о смерти тренера

Лыжник Терентьев заявил, что новость о смерти тренера повлияла на его настрой в спринте на Кубке России
Лыжник Александр Терентьев в эфире «Матч ТВ» заявил, что незадолго до начала седьмого этапа ФосАгро Кубка России в Выльгорте (Республика Коми) узнал о смерти тренера Павла Бровина, что помешало ему настроиться на спринтерскую гонку.
В полуфинальном забеге Терентьев показал время 2 минуты 59,35 секунды и занял третье место, уступив одержавшему победу Константину Тиунову 1,57 секунды. Этого результата оказалось недостаточно, чтобы спортсмен прошел в финал в качестве lucky loser (по времени).
— Не стало тренера Павла Анатольевича Бровина. Это не мой тренер, с моим все хорошо, слава богу. Просто очень хороший специалист, я с ним очень много общался.
— Не смог сегодня от этого отвлечься и это помешало?
— Да, — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
О смерти заслуженного тренера России по лыжным гонкам Павла Бровина на 67‑м году жизни в среду сообщило министерство спорта Мурманской области.
