Мацокина и Степанова выиграли командный спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Лыжницы Христина Мацокина и Вероника Степанова, представляющие Татарстан, стали победительницами командного спринта свободным стилем на седьмом этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Она показали результат 19,55,3.

Вторыми стали Екатерина Булычева и Алёна Баранова (Ленинградская область), отстав от лидеров на 0,23. Тройку замкнули Ольга Царёва и Дарья Канева (+1,38).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Сыктывкар. Командный спринт. Свободный стиль. Женщины. Финал:

Христина Майокина/Вероника Степанова (Татарстан-1) — 19.55,3.

Екатерина Булычева/Алёна Баранова (Ленинградская область — 1) — отставание 0,23.

Ольга Царёва/Дарья Канева (Коми-1) +1,38.

Мария Истомина/Елизавета Маслакова (Ленинградская область — 2) +2,84.

Руслана Дьякова/Арина Рощина (Тюменская область — 2) +3,02.

Екатерина Смирнова/Ксения Шорохова (Тюменская область) +5,45.