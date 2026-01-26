FIS предоставила олимпийские квоты российским горнолыжникам

Российские горнолыжники получили от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) две квоты на участие в Олимпийских играх 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в Российской федерации горнолыжного спорта.

Одна квота будет предоставлена спортсмену, вторая - спортсменке.

"Мы получили квоты. Сегодня ждем приглашения от Международного олимпийского комитета", - сказали в федерации.

Соревнования по горнолыжному спорту пройдут с 7 по 18 февраля в Кортина-д'Ампеццо. Нейтральный статус на данный момент имеют семь российских горнолыжников: Юлия Плешкова, Александр Андриенко, Семен Ефимов, Иван Кузнецов, Екатерина Ткаченко, Танзила Исраилова и Виталина Гирина.