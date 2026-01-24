Смольский выиграл пасьют на этапе Кубка Содружества в Раубичах, Коновалов — второй

Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Раубичах. Он показал результат 37.21,2 и допустил два промаха.

© Чемпионат.com

Вторым стал россиянин Савелий Коновалов, отстав от лидера на 8,2. Тройку замкнул Карим Халили (24,9).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. 4-й этап. Раубичи. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины:

Антон Смольский (Беларусь) — 37.21,2 (2 промаха).

Савелий Коновалов — отставание 8,2 (2).

Карим Халили +24,9 (0).

Евгений Сидоров +32,9 (2).

Эдуард Латыпов +39,3 (4).

Кирилл Бажин +49,5 (3).

Александр Логинов +1.13,5 (3).

Алексей Вагин +1.21,2 (3).