Тиунов и Митрошин победили в командном спринте на Кубке России в Сыктывкаре

Лыжники Константин Тиунов и Егор Митрошин стали победителями командного спринта свободным стилем на седьмом этапе Кубка России — 2025/2026 в Сыктывкаре. Они показали результат 17.08,08.

Серебро завоевали Сергей Ардашев и Иван Горбунов, отстав от лидеров на 1.01. Бронзовыми призёрами стали Дмитрий Жуль и Данила Карпасюк (+1,11).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Сыктывкар. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины. Финал:

Константин Тиунов/Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО) — 17.08,08.

Сергей Ардашев/Иван Горбунов (Татарстан-1) — отставание 1,01.

Дмитрий Жуль/Данила Карпасюк (Красноярский край — 1) +1,11.

Павел Соловьёв/Никита Родионов (Мурманская область) +3,29.

Илья Трегубов/Александр Бакуров (Ленинградская область — 1) +3,50.

Ермил Вокуев/Кирилл Кочегаров (Коми — 1) +4,97.