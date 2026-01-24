«Почувствовал вкус крови». Коростелев о 16-м месте в спринте на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свое выступление в классическом спринте на этапе Кубка мира в Гомсе.

Коростелев финишировал третьим в четвертьфинале, уступив в своем забеге норвежцам Йоханнесу Клэбо и Эрику Валнесу. В полуфинал россиянин не прошел и занял в итоге 16-е место.

«Почувствовал вкус», – написал лыжник, добавив эмодзи языка, слизывающего кровь.
