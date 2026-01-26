Доротея Вирер высказалась о последней в карьере гонке на Кубке мира

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиад, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась эмоциями от того, что провела последнюю в карьере гонку на Кубке мира.

«Публика была просто невероятной. Мне очень приятно завершать таким образом этот этап Кубка мира. Рада такому проявлению любви со стороны зрителей. Я не ожидала этого, возможно, потому что я здесь уже много лет, у меня хорошие отношения с болельщиками, и благодаря им мы так здорово проводим время. Без них это было бы невозможно. Я немного волновалась, хотя и не показывала этого. Было приятно отпраздновать это и с командой, которая всегда остаётся за кадром. [О домашней Олимпиаде] Конечно, я думаю о том, что это будет мой последний раз, и это нормально. Я давно жду этого события и постараюсь насладиться им и выложиться по полной, независимо от результата. Постараюсь оставаться максимально сосредоточенной, и посмотрим, что получится», — приводит слова Вирер Fondo Italia

Вирер заняла седьмое место в масс-старте шестого этапа КМ, который прошёл в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Доротея отстала от победительницы гонки Жулии Симон на 58,8.