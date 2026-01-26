Панжинский: уровень российского спринта в лыжных гонках упал

Этапы Кубка мира по лыжным гонкам показали, что уровень российского спринта сильно упал. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева один раз из четырех смогли пройти квалификацию в спринте на этапах Кубка мира.