Стало известно расписание чемпионата России по лыжным гонкам

Организационный комитет чемпионата России по лыжным гонкам — 2026 на Сахалине опубликовал расписание соревнований, которые пройдут на острове с 25 февраля по 8 марта. В календарь были внесены коньковый спринт, скиатлон на 20 км, смешанная эстафета 4×5 км, командный спринт классикой, эстафеты 4×7,5 км и масс-старты на 50 км.

Лыжные гонки. Расписание ЧР-2026 на Сахалине (время — московское):

25 февраля:

6:30. Гонка на 10 км классическим стилем, женщины.

8:30. Гонка на 10 км классическим стилем, мужчины.

26 февраля:

7:00. Скиатлон 10+10 км, женщины.

9:00. Скиатлон 10+10 км, мужчины.

28 февраля:

8:30. Смешанная эстафета 4х5 км.

1 марта:

6:00. Спринт свободным стилем, женщины. Квалификация.

6:30. Спринт свободным стилем, мужчины. Квалификация.

8:00. Спринт свободным стилем, женщины, мужчины. Финальные забеги.

3 марта:

6:00. Командный спринт классическим стилем, женщины. Квалификация.

6:30. Командный спринт классическим стилем, мужчины. Квалификация.

8:00. Командный спринт классическим стилем, женщины. Финал.

8:30. Командный спринт классическим стилем, мужчины. Финал.

4 марта:

8:00. Эстафета 4х7,5 км, женщины.

5 марта:

8:00. Эстафета 4х7,5 км, мужчины.

7 марта:

7:30. Масс-старт свободным стилем на 50 км, женщины.

8 марта:

7:30. Масс-старт свободным стилем на 50 км, мужчины.