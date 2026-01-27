Стало известно расписание чемпионата России по лыжным гонкам — 2026 на Сахалине
Организационный комитет чемпионата России по лыжным гонкам — 2026 на Сахалине опубликовал расписание соревнований, которые пройдут на острове с 25 февраля по 8 марта. В календарь были внесены коньковый спринт, скиатлон на 20 км, смешанная эстафета 4×5 км, командный спринт классикой, эстафеты 4×7,5 км и масс-старты на 50 км.
Лыжные гонки. Расписание ЧР-2026 на Сахалине (время — московское):
25 февраля:
6:30. Гонка на 10 км классическим стилем, женщины.
8:30. Гонка на 10 км классическим стилем, мужчины.
26 февраля:
7:00. Скиатлон 10+10 км, женщины.
9:00. Скиатлон 10+10 км, мужчины.
28 февраля:
8:30. Смешанная эстафета 4х5 км.
1 марта:
6:00. Спринт свободным стилем, женщины. Квалификация.
6:30. Спринт свободным стилем, мужчины. Квалификация.
8:00. Спринт свободным стилем, женщины, мужчины. Финальные забеги.
3 марта:
6:00. Командный спринт классическим стилем, женщины. Квалификация.
6:30. Командный спринт классическим стилем, мужчины. Квалификация.
8:00. Командный спринт классическим стилем, женщины. Финал.
8:30. Командный спринт классическим стилем, мужчины. Финал.
4 марта:
8:00. Эстафета 4х7,5 км, женщины.
5 марта:
8:00. Эстафета 4х7,5 км, мужчины.
7 марта:
7:30. Масс-старт свободным стилем на 50 км, женщины.
8 марта:
7:30. Масс-старт свободным стилем на 50 км, мужчины.