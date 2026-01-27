В FIS допустили выдачу новых нейтральных статусов российским лыжникам

Директор по коммуникациям Международный федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Бруно Сасси рассказал про рассмотрение новых заявок на нейтральные статусы от российских спортсменов.

«Уже более месяца мы публикуем обновлённые списки нейтральных спортсменов AIN, допущенных к участию в соревнованиях FIS. Если в ближайшие недели поступят новые заявки, мы продолжим их рассмотрение и опубликуем список одобренных кандидатов» - сказал Сасси.

В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд(CAS) обязал FIS допустить российских спортсменов к международным соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее FIS отказывался допускать россиян. Суд счёл это решение неправомерным.

В лыжных гонках нейтральный статус получили Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Они начали своё выступление с этапа Кубка мира в швейцарском Давосе. По итогам этого этапа Коростелёв и Непряева сумели отобраться на Зимние Олимпийские игры 2026 года. В январе нейтральный статус получил ещё один лыжник из России – Никита Денисов. Однако, он не выступит на Олимпиаде из-за завершения сроков олимпийской квалификации.

Критерии допуска в нейтральном статусе включают отсутствие добровольных связей с военными структурами РФ.