МОК пригласил российских горнолыжников и саночников на Олимпиаду‑2026

Международный олимпийский комитет (МОК) направил приглашения российским горнолыжникам и саночникам на Олимпийские игры – 2026 в Кортина-д'Ампеццо (Италия). В частности, приглашения были отправлены горнолыжникам Юлии Плешковой и Семёну Ефимову, а также саночникам Павлу Репилову и Дарье Олесик, сообщает пресс‑служба организации.

Ранее приглашение на Олимпийские игры – 2026 приняли российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова, фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Российские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Олимпийские игры – 2026 пройдут в Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.