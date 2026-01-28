Лыжница Степанова не понимает перерыва в календаре российских стартов

Вероника Степанова: «Мне не понять, почему в самый снежный, самый зимний месяц у нас перерыв в соревнованиях на целых 5 недель»
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова не понимает, почему в календаре российских стартов сделан длительный перерыв.
25 января завершился этап Кубка России в Сыктывкаре. Гонки возобновятся 25 февраля на чемпионате страны в Южно-Сахалинске.
«Мне не понять, почему в самый снежный, самый зимний месяц года у нас перерыв в соревнованиях на целых пять недель 🤯 Но этой мой шанс больше провести времени с [дочерью] Диной. А если у вас нет пока своей «Дины», то самое время залезть в постель и как следует поработать подумать над этим!» – написала Степанова в своем телеграм-канале.
С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры, где российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят в нейтральном статусе.
