Лыжница Степанова не понимает перерыва в календаре российских стартов

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова не понимает, почему в календаре российских стартов сделан длительный перерыв.

25 января завершился этап Кубка России в Сыктывкаре. Гонки возобновятся 25 февраля на чемпионате страны в Южно-Сахалинске.

«Мне не понять, почему в самый снежный, самый зимний месяц года у нас перерыв в соревнованиях на целых пять недель 🤯 Но этой мой шанс больше провести времени с [дочерью] Диной. А если у вас нет пока своей «Дины», то самое время залезть в постель и как следует поработать подумать над этим!» – написала Степанова в своем телеграм-канале.

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры, где российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят в нейтральном статусе.