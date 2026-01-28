Биатлонистка Шевченко считает, что могла бы попасть в топ-30 Кубка мира

Лидер общего зачета Кубка России по биатлону Наталия Шевченко считает, что могла бы попасть в топ-30 на Кубке мира.

С 2022 года россияне отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU).

– В настоящий момент буквально все федерации активно работают над возвращением российских спортсменов на международные соревнования. Если бы вы прямо сейчас могли выступать на Кубке мира, в чем вам было бы необходимо прибавить?

– В первую очередь, в стрельбе. На предыдущем этапе Кубка России в Демино у меня получалось быстро и точно работать на огневых рубежах. Необходимо закрепить этот результат. Также важнейшим фактором будет психология – все-таки на Кубке мира она должна быть совсем иной.

Наверное, поначалу мы будем отставать во многом, включая ход по дистанции. Нужно будет привыкать к скольжению, смазка будет другая. Но после завершения периода адаптации, думаю, будем бегать на равных.

– [Вице-президент Союза биатлонистов России] Ростовцев также отмечал, что в плане стрельбы российские спортсмены уступают иностранным конкурентам. При этом в первую очередь он отмечал разницу в скорострельности. Это правда такой важный фактор?

– Безусловно. Все же в биатлоне очень важно не только быстро бегать, но и стрелять. А в этом аспекте мы много проигрываем, в частности, во времени прохождения рубежа. Подход, уход – это все надо нарабатывать, чтобы было на автоматизме.

Что касается скорострельности, то для начала нужно поднять качество – каждый выстрел должен быть произведен правильно. Когда ты будешь стабильно попадать, тогда можно задуматься и над быстротой. Конечно, все это нужно оттачивать на тренировках, а уже когда придет уверенность, можно думать о том, как проводить на рубеже менее 30 секунд. У нас есть девчонки, которые уже сейчас очень хороши в этом плане. Нужно тянуться к ним.

– Представим, что вместо Раубичей вы бы поехали на этап Кубка мира в Нове-Место. На какие места вы смогли бы претендовать?

– Даже не знаю. С чистой стрельбой, с моим нынешнем ходом, возможно, могла бы заехать в топ-30. Может быть, даже взобраться повыше.

– Ростовцев уверен, что россияне прямо сейчас смогли бы бороться за топ-6…

– Несомненно, приятно, что в нас верят. Но как бы хорошо мы ни хотели выступить, все равно есть разница в уровнях, надо привыкнуть, обкататься там. И уже после этого все будет в порядке, – ответила Шевченко.