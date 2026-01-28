Призер ОИ высказался о конкуренции Коростелева с Клебо

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский заявил «Матч ТВ», что российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев прогрессируют в спринтерских гонках.

Непряева и Коростелев на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе впервые в сезоне вышли в четвертьфинал спринта классическим стилем, однако оба не сумели пробиться в полуфинал соревнований. Победу у мужчин одержал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

— Коростелев выбрал четвертьфинальный забег с Клебо и достаточно хорошо его провел. Сможет ли Савелий в дальнейшем навязывать конкуренцию Йоханнесу?

— Можем помечтать, что на Олимпиаде у Клебо будут трястись коленки, но на самом деле в спринте Йоханнесу пока никто не может составить реальную конкуренцию. Я даже не уверен, что Савелий и Дарья выступят в спринтерской гонке на Олимпийских играх.

Но гонка в Гомсе показала, что наши ребята прогрессируют от старта к старту, у них появилась уверенность. Савелий провел очень хороший забег, он заявил о себе и получил бесценный опыт борьбы с лучшими спринтерами мира, — сказал Панжинский «Матч ТВ».

Коростелев и Непряева выступят на Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе.