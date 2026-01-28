Французский биатлонист выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ

Француз Антонен Гигонна выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы в Норвегии

Французский биатлонист Антонен Гигонна одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Ервопы — 2026, который проходит в Шушёэне (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 52.08,9, допустив один промах на четырёх рубежах.

Второе место занял норвежец Исак Лекнес Фрей с двумя промахами и отставанием 1.11,0. Тройку призёров замкнул француз Валентен Лежён, отставший от победителя на 1.13,3.

Биатлон. Чемпионат Европы — 2026, Шушёэн (Норвегия). Индивидуальная гонка. Мужчины. Результаты:

  1. Антонен Гигонна (Франция) — 52.08,9 (один промах).
  2. Исак Лекнес Фрей (Норвегия) — отставание 1.11,0 (2).
  3. Валентен Лежён (Франция) +1.13,3 (1).
  4. Элиас Зайдль (Германия) +1.14,1 (1).
  5. Дидье Бьона (Италия) +1.22,0 (2).
