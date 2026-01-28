Васильев высказался о 13 российских спортсменах на Олимпиаде

Дмитрий Васильев о 13 российских спортсменах на Олимпиаде: «Это можно считать если не успехом, то как минимум не поражением»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что небольшое количество россиян на Олимпиаде-2026 нельзя назвать «поражением».
На соревнованиях в Милане и Кортина-д’Ампеццо выступят Петр Гуменник, Аделия Петросян (фигурное катание), Савелий Коростелев, Дарья Непряева (лыжные гонки), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Иван Посашков, Алена Крылова (шорт-трек), Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт), Павел Репилов, Дарья Олесик (санный спорт), Семен Ефимов и Юлия Плешкова (горные лыжи).
«Конечно, это мало, но хорошо, что хоть кто-то едет в такой ситуации, сложившейся в мире. Это можно считать если не успехом, то как минимум не поражением. Вот если бы ни одного не пустили, то да, это можно было считать поражением. А так 13 человек – это цифра. Понятно, что после окончания Олимпиады будут приняты масштабные решения по допуску россиян. Но самый главный фактор – окончание СВО. Как только все закончится, наши спортсмены будут в полном объеме восстановлены в правах. Если уже сейчас запущен процесс, то после окончания СВО они будут возвращены всем скопом», – сказал Васильев.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля.
