Лыжный фестиваль «Гонка Легкова» пройдёт 13 — 15 февраля в Лужниках

Лыжный фестиваль «Гонка Легкова» состоится в Лужниках 13 — 15 февраля. Его участниками станут олимпийские чемпионы, другие титулованные спортсмены и знаменитости, в том числе создатель проекта и победитель Игр — 2014 в Сочи Александр Легков.

Откроется фестиваль соревнованиями «Гонка Легкова. Скорость». Профессионалы и любители выйдут на трассу по очереди и поборются за лучшее время на круге длиной 3,3 км.

На следующий день состоится «Гонка Легкова. Любители» на дистанции 10 км и «Гонка Легкова. Профессионалы». В этот же день пройдёт «Гонка Легкова. Звёзды» и вечерняя эстафета для пар «Гонка Легкова. Любовь и лыжи».

На 15 февраля запланирована «Гонка Легкова. Дети».

Среди участников — чемпион мира и призёр Олимпийских игр, биатлонист Иван Черезов, призёры Олимпийских игр, лыжники Иля Черноусов, Александр Бессмертных и Дмитрий Япаров, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, хоккеист Илья Ковальчук, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев.