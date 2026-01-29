Лыжница Пеклецова не считает Губерниева хорошим человеком

Российская лыжница Алина Пеклецова заявила, что не считает комментатора Дмитрия Губерниева хорошим человеком.

© Sports.ru

– Дмитрий Губерниев раскритиковал вашу фразу о том, что «если скажут подаваться [на нейтральный статус], будем подаваться», назвав это пассивной позицией. Мол, нужно самим решать. Вас это задело?

– Честно говоря, на Дмитрия Губерниева я вообще не обращаю внимания. Я давно поняла, что как человека не считаю его хорошим – скажем так, максимально мягко. Поэтому мне, по большому счету, все равно, что он говорит обо мне или о ком-то еще.

– Его критика касалась именно отсутствия, как он сказал, «рвения»: не ждать, а самому добиваться.

– Я не очень понимаю, что еще можно сделать. Я подала анкету и получила отказ. Какие еще действия можно предпринять в этой ситуации, для меня пока непонятно.

Меня, на самом деле, и очень волновала позиция нашего руководства – Федерации лыжных гонок и страны в целом, в том числе позиция министра спорта. Если бы нам прямо сказали: «Мы против нейтральных спортсменов, хотим выступать только командой и только после полного допуска, и не считаем патриотами тех, кто подается», – я бы, скорее всего, не стала этого делать. Но если позиция руководства заключается в том, что нейтральный статус – это допустимо и нормально, и что спортсменам стоит подаваться, то я готова была это сделать. Моя логика была именно такой.

– А с шенгенской визой как обстоят дела, если бы ответ был положительным?

– Пока все в процессе.

– То есть вы оформляете?

– Да.

– На будущее, на всякий случай?

– Да, именно так, – сказала Пеклецова.