Пеклецова отреагировала на звание «самой дерзкой лыжницы»

Российская лыжница Алина Пеклецова рассказала о спокойном характере.

© Sports.ru

– Как бы вы себя описали: дерзкая, спокойная, закрытая, рациональная?

– Звание «самая дерзкая лыжница» мне совсем не откликается. Когда мне его приписывают, я не очень понимаю, почему. Даже в тех гонках, где я выигрывала и брала лидерские майки, не делала ничего дерзкого – просто выходила и выполняла свою работу.

Я скорее спокойная, уравновешенная, не слишком эмоциональная. Не люблю демонстрировать эмоции публично: редко можно увидеть, чтобы я громко смеялась на старте или, наоборот, плакала. Обычно все эмоции я оставляю для близких людей.

– В лыжных гонках много эмоций. В масс-стартах приходится продумывать тактику, иногда жестче бороться за позицию, наглеть. Как вы ведете себя в таких ситуациях?

– Не очень люблю масс-старты, а особенно спринты на финальных стадиях. Когда начинается плотная борьба, мне сложно: я не люблю конфликты и не хочу кому-то навредить на лыжне. Гораздо комфортнее выйти и отработать гонку в своем темпе.

Два года назад здесь (в Казани) я бежала свой первый скиатлон и уже на первом спуске попала в массовый завал – по сути, я его и спровоцировала. Упала первой, и на меня уже посыпались остальные.

– Никто потом не ругался?

– Нет, – сказала Пеклецова.