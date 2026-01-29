В CAS не стали рассматривать апелляцию Большунова по нейтральному статусу

Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию российского лыжника Александра Большунова на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не выдать ему нейтральный статус для участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии из‑за того, что жалоба была направлена с нарушением сроков, сообщает пресс‑служба CAS.

© Матч ТВ

Как отмечается, трехкратный олимпийский чемпион оспаривал решение, вынесенное 24 декабря 2025 года комиссией FIS, которая отказала ему в нейтральном статусе.