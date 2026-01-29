В CAS не стали рассматривать апелляцию Большунова по нейтральному статусу

Специальная комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова по нейтральному статусу из‑за нарушения сроков
Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию российского лыжника Александра Большунова на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не выдать ему нейтральный статус для участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии из‑за того, что жалоба была направлена с нарушением сроков, сообщает пресс‑служба CAS.
Как отмечается, трехкратный олимпийский чемпион оспаривал решение, вынесенное 24 декабря 2025 года комиссией FIS, которая отказала ему в нейтральном статусе.
— Заявление, поданное Большуновым 28 января, содержало просьбу о признании его права участвовать в Олимпиаде в качестве нейтрального спортсмена. Арбитр CAS, назначенный для рассмотрения дела, отметил, что специальная комиссия суда по Олимпийским играм 2026 года создана для разрешения споров только в той мере, в какой они возникают во время Игр или в течение 10 дней до церемонии открытия. Чтобы дело подпадало под юрисдикцию комиссии, спор должен был возникнуть до 27 января. Следовательно, дело не могло быть рассмотрено комиссией, поскольку оно было подано вне ее юрисдикции, — говорится в заявлении на сайте CAS.
Специальная комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова по нейтральному статусу из‑за нарушения сроков
Кафанов: «Матч с «Ньюкаслом» показал, что Сафонов по‑прежнему первый номер «ПСЖ»
Кавазашвили: «Если на следующую игру «ПСЖ» Луис Энрике опять поставит Сафонова, то я пойму, что ставка сделана на Матвея»
Специальная комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова по нейтральному статусу из‑за нарушения сроков
Кафанов: «Матч с «Ньюкаслом» показал, что Сафонов по‑прежнему первый номер «ПСЖ»
Кавазашвили: «Если на следующую игру «ПСЖ» Луис Энрике опять поставит Сафонова, то я пойму, что ставка сделана на Матвея»