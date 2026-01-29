Губерниев ответил усомнившейся в его человеческих качествах лыжнице

Телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил чемпионке России по лыжным гонкам Алине Пеклецовой, которая усомнилась в его человеческих качествах. Об этом сообщает Sport24.

По словам комментатора, ему все равно, что сказала спортсменка.

«Она прекрасная лыжница. Своеобразная, естественно», — отметил Губерниев.

Журналист добавил, что помог развитию карьеры Пеклецовой, когда рассказал о ее существовании руководству Вологодской области.

«Так что спортсмены не самые благодарные люди и иногда не самые умные. А Алину Пеклецову я нежно люблю, потому что она прекрасна, спору нет», — заявил Губерниев.

Ранее Пеклецова заявила о том, что не считает Губерниева хорошим человеком. Она высказалась после того, как журналист заявил, что у спортсменки был бы шанс попасть на Игры-2026, если бы год назад она «не наделала глупостей».