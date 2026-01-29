Лыжница Пеклецова признала, что не считает Губерниева хорошим человеком

Российская лыжница Алина Пеклецова рассказала журналистам, что не считает известного спортивного комментатора, блогера Дмитрия Губерниева хорошим человеком. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Губерниев раскритиковал Пеклецову в соцсетях. Он заметил, что если бы девушка заранее все обдумала, не совершала ненужных поступков, то получила бы нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

Журналисты попросили 20-летнюю лыжницу прокомментировать публикацию спортивного комментатора.

«Честно говоря, на Дмитрия Губерниева я вообще не обращаю внимания. Я давно поняла, что как человека не считаю его хорошим — скажем так, максимально мягко. Поэтому мне, по большому счету, все равно, что он говорит обо мне или о ком-то еще», — разъяснила Пеклецова.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала Пеклецовой в предоставлении нейтрального статуса.