Бородавко раскритиковал CAS за решение по Большунову

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» назвал предвзятым решение специальной комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) не рассматривать апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на невыдачу нейтрального статуса. В четверг CAS объявил, что выездная комиссия суда, рассматривающая связанные с Олимпиадой споры, не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение комиссии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не выдать ему нейтральный статус. Лыжник хотел добиться права участия в Олимпиаде‑2026 в качестве нейтрального спортсмена. Однако CAS сообщил, что дело не подпадает под юрисдикцию комиссии суда.

— Специальная комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова по нейтральному статусу. Что думаете по этому поводу? И почему поздно обратились, как считает CAS?

— Новость меня застала врасплох. Они делают все, чтобы Александр не поехал и не попал на Олимпийские игры. И сама мотивировка, почему апелляция не рассматривалась… Это просто высший цинизм. Сама ценность этого суда просто нивелируется. Они показали собственную предвзятость и заинтересованность в том, чтобы не пустить российских спортсменов, в частности такого легендарного спортсмена, как Александр Большунов. Просто не рассмотрев его апелляцию по причине того, что якобы это поздно… Это говорит прежде всего о заинтересованности в недопуске его и предвзятом отношении ко всему российскому спорту.

— Думаете, если бы он подал апелляцию раньше, то ее бы тоже не стали рассматривать?

— Что значит поздно? Что, Олимпиада уже заканчивается? До начала Олимпиады еще больше недели. Это просто надуманный предлог, чтобы не рассматривать. От этой новости даже не по себе стало. Это показывает всю предвзятость CAS и нежелание быть честным судом, чтобы действительно решать какие‑то судьбы. Тогда вообще встает вопрос о честности что в МОК, что в FIS, что в CAS. Хотя понятно, что CAS — это одна из структур олимпийского комитета, там они учредители! Здесь все ясно и понятно. Но объяснение просто ошеломляющее, — сказал Бородавко «Матч ТВ».

Олимпиада‑2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.